United Airlines og Alaska Airlines oppgitt over Boeing

Både United Airlines og Alaska Airlines er oppgitt over de stadige kvalitetsproblemene og forsinkede leveringene av nye fly hos Boeing.

– Jeg er mer enn frustrert og skuffet, jeg er sint. Mitt krav er at Boeing gjør noe for å bedre kvaliteten, sier Alaska Airlines' toppsjef Ben Minicucci.

United Airlines' toppsjef Scott Kirby sier at det trengs skikkelig innsats for å gjenopprette det tidligere gode ryktet Boeing hadde for kvalitet.

Alle de to selskapenes over 140 Max 9-fly ble satt på bakken etter at et fly tilhørende Alaska Airlines måtte nødlande med et gapende hull i siden på grunn av en løs bolt.

United Airlines tror at flyene blir stående til slutten av januar, og sier dette betyr at selskapet må regnskapsføre tap for første kvartal i år.

Ikke bare har det vært kvalitetsproblemer de siste årene, men leveransene av nye fly er sterkt forsinket.

– Jeg tror dette er den siste dråpen for oss, sier Kirby og sier de nå skal utarbeide en plan for framtiden som ikke inkluderer det nye og større 737 Max 10-flyet som de har bestilt flere hundre av. Han antyder dermed at de kan vurdere heller å kjøpe fly fra andre produsenter, og den eneste andre produsenten av store fly, er europeiske Airbus.

(NTB)