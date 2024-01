Norwegian med positivt resultatvarsel

(Saken oppdateres)

Flyselskapet Norwegian har sendt ut en fersk børsmelding der de oppjusterer guidingen sin for helåret 2023.

Tilbake i tredje kvartal 2023 ga selskapet en prognose for driftsresultatet for helåret 2023 på 1,8 til 2 milliarder kroner, og enhetskostnad ekskludert drivstoff på 0,47 til 0,48 kroner pr. tilgjengelig setekilometer (ASK).

I dag heves dette estimatet. Norwegian spår nå et driftsresultat for 2023 på omtrent 2,2 milliarder og en enhetskostnad ekskludert drivstoff på omtrent 0,48 kroner.

Forbedringen skyldes sterkere enn forventet etterspørsel etter flyreiser i november og desember 2023, løsningen av varemerkestriden med Bank Norwegian, og kompensasjon knyttet til forsinkelser i levering av fly. Gunstig utvikling i prisen på flydrivstoff og valutakurser har også hatt en positiv innvirkning på resultatutsiktene.

Analytiker Petter Nystrøm i ABG Sundal Collier mener at Norwegian skal betale utbytter i fremtiden. Nå skrur han opp kursmålet kraftig.

– At dette selskapet kommer til å betale utbytter er jeg overbevist om, og da har du et helt annet selskap enn hva det har vært historisk, sier Nystrøm.



Tallene for både 2023 og fjerde kvartal kommer 16. februar.

Rettelse: Finansavisen pushet at Norwegian spådde driftsresultat på 1,8 til 2 milliarder kroner. Det var forrige anslag. 2,2 milliarder kroner er korrekt.