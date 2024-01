Det var et Boeing 737 Max 9-fly tilhørende Alaska Airlines som skapte overskrifter i starten av januar, da en del av skroget løsnet i luften og etterlot seg et gapende hull. Siden er det blitt oppdaget flere mindre feil i skroget på andre fly av samme type, og USAs luftfartstilsyn (FAA) har startet en formell granskning av flytypen.

Fredag kunngjorde Alaska Airlines at de har fullført inspeksjonene på den første gruppen 737 Max 9, som dermed kan settes i tjeneste igjen. Det skriver CNBC. Den første flyvningen gikk problemfritt fra Seattle til San Diego fredag ettermiddag.

«Vi forventer at inspeksjonene av våre 737 Max 9 vil være fullført innen slutten av neste uke, noe som gjør at vi kan gjenoppta vårt fulle flyprogram», opplyste Alaska Airlines, og la til at hver inspeksjon tar rundt 12 timer pr. fly.

Stan Deal, sjef for Boeing Commercial Airlines, sier de har utviklet grundige inspeksjonsrutiner etter «hundrevis» av innspill fra de ansatte.

– Vårt langsiktige fokus er å forbedre kvaliteten vår slik at vi kan gjenvinne tilliten til kundene våre, regulator og flyvende publikum. Vi eier disse problemene og vil rette dem, sier han ifølge CNBC.

I USA er det bare Alaska og United Airlines som har Max 9-flyene i sin flåte. Flyselskapene har vært nødt til å kansellere tusenvis av flyvninger den siste måneden, etter at FAA satt 171 fly på bakken.