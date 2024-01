Etter endt anbudsprosess er SAS tildelt størstedelen av spesialisthelsetjenestens passasjervolum, melder de i en pressemelding mandag.

Det kriserammede flyselskapet har også vunnet første prioritet på alle ruter som selskapet trafikkerer i Norge. Dette inkluderer de mest trafikkerte byene i Norge, både for pasient- og tjenestereiser.

Kontraktsverdien er på rundt 214 millioner kroner årlig i opptil fire år. Løper kontrakten hele tiden ut, kan den dermed være verdt over 850 millioner kroner.

– Vi er glade og stolte over at helseforetakene viser oss denne tilliten, sier konserndirektør Kjetil Håbjørg.

– Kontrakten inkluderer noen av de mest betydningsfulle flyreisene vi foretar, med passasjerer som skal til og fra viktig helsebehandling. I et langstrakt land som Norge, er det avgjørende at slik infrastruktur fungerer. At SAS tildeles en såpass stor andel av oppdraget, understreker konkurransekraften i tilbudet vårt og vi skal vise oss denne tilliten verdig.

Avtalen starter 1. april 2024, og det var kombinasjonen av pris og hyppige avganger var grunnen til at de ble valgt, opplyser SAS. Avtalen inkluderer blant annet flyvninger mellom Oslo og Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

SAS går for tiden gjennom en omfattende konkursprosess, der en gruppering ledet av det amerikanske investeringsselskapet Castlelake, Air France-KLM, i tillegg til den danske stat samt Lind Invest, nå er dens nye eiere.