Må kansellere flere hundre flyvninger

Finnair varsler at rundt 550 flyvninger vil bli kansellert torsdag 1. februar og fredag 2. februar, på grunn av finsk storstreik.

Flere finske fagforeninger har varslet 48-timers politisk streik mot den finske regjeringen disse dagene, og ifølge Finnair vil streiken ha betydelig innvirkning på driften ved Helsinkis hovedflyplass samt på Finnairs drift.

Selskapet opplyser at det normalt har rundt 280 flyvninger pr. dag, og at streiken fører til at de aller fleste av disse vil bli kansellert torsdag og fredag. Det opplyser videre at det sikter mot å operere «en håndfull» flyvninger under streiken.

Tidligere har Finnair estimert at rundt 60.000 passasjerer rammes.

Omdirigeres

Kundene som rammes av streiken, har siden 19. januar hatt anledning til å endre reisedatoene sine, og fra tirsdag 30. januar starter Finnair med omdirigeringen av de reisende som berøres.

«Vi vil gjøre vårt beste for å tilby et passende flyalternativ til så mange kunder som mulig, men antallet alternative flyvninger er begrenset,» heter det.



«Det er uheldig at den politiske streiken vil påvirke så mange kunders reiser. Vi vil jobbe i tett samarbeid med våre partnere for å sikre at vår drift kan begynne igjen så smidig som mulig etter streiken.»

Reisende som ikke har anledning til å flytte reisedatoer, kan kansellere bestillingen sin og søke om refusjon, ifølge Finnair.

Storstreiken senere i uken ventes å ramme industri, tjenestesektor, trafikk, helsevesen samt på barnehager og skoler, ifølge Yle. Fagforeningene vil protestere mot regjeringens arbeidslivsreformer og endringer som påvirker streikeretten.