Han er regnet som en av de største i den amerikanske basketligaen, bokstavelig talt. Med en høyde på 2,16 meter og en vekt på nesten 150 kilo var Shaquille O’Neal kjent for å ta returer og score poeng nærme kurven. Karrieren som varte fra 1992 til 2011 har gitt legendestatus til tross for at han ble sett på som en av de dårligste skytterne i NBA. Han avsluttet i Boston Celtics med å tjene 2,75 millioner dollar på to år.

Måtte selge

Etter karrieren har han hatt et lite eierskap i Sacramento Kings, men på grunn av NBAs regler måtte han selge seg ut da han ble ambassadør for WynnBET. Nå er han klar for å kjøpe et lag igjen.

VIL KJØPE NBA-LAG: Shaquille O’Neal har dyre planer. Dette bildet er tatt i forbindelse med Footwear News Achievement Awards i fjor. Foto: AFP

«Det vil jeg definitivt», sa han i et intervju med Bloomberg i forbindelse med konferansen iConnections Global Alts på Miami Beach.

«Hva enn som er tilgjengelig av lag», fortsatte han.

Enorm prisoppgang

Denne gangen har han lyst til å bli hovedaksjonær, men det blir ikke billig. Prisingen av NBA-lagene har skutt i været de siste årene. I 2000 kjøpte Mark Cuban en majoritetspost i Dallas Mavericks for 285 millioner dollar. Da han solgte i fjor ble laget verdsatt til 3,5 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

James og Jordan

O’Neal er ikke den eneste tidligere NBA-stjernen som har investert i sport. Da Michael Jordan i fjor solgte sin andel i Charlotte Hornets, økte formuen hans til 3,5 milliarder dollar, estimert av Bloombergs milliardærindeks. LeBron James eier en minoritetsandel i Fenway Sports Group, som igjen eier baseballaget Boston Red Sox og fotballaget Liverpool. O’Neal har uttrykt at han også kunne tenke seg å investere i Formel 1, til tross for at «I can’t fit in one of those damn cars», som han sa til Bloomberg.