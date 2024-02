I 2020 lanserte hotellkjeden Strawberry, som da het Nordic Choice Hotels, planen om et nytt hotell ved kaifronten i Tromsø, ikke langt fra deres eksisterende Clarion Hotel The Edge.

Prosjektet var ikke av den knuslete sorten. Ifølge Estate Nyheter skulle 240 rom i 17 etasjer bygges i Kaigata 3–5.

Tromsø kommune var tidlig ute med å skyte ned planene, og heller ikke et revidert forslag med 12 etasjer falt i smak. Nå melder samme nettsted at prosjektet er henvist til søppelbøtta.

KANSELLERT: Strawberry jobber nå med et helt nytt prosjekt for bryggetomten i Tromsø. Illustrasjon: Hamperokken Arkitektur

Petter Stordalens Strawberry og samarbeidspartnerne Realinvest og Profio skal nå være i gang med et nytt prosjekt. Estate Nyheter viser til et brev fra plankonsulent Asplan Viak til Tromsø kommune, der det blant annet sies dette:

«På vegne av vår oppdragsgiver melder vi at vi trekker innlevert planinitiativ og følgelig også vår klage angående hotell i Kaigata 3–5. I stedet jobber vi nå med en løsning som gir lavere nybygg (...). Vi har fortsatt et sterkt ønske om å få til et godt hotellbygg på denne tomta, og håper det skal være mulig å finne en løsning som alle parter blir fornøyde med. Slik vi ser det er det veldig synd hvis man her ender opp med at eksisterende bygg blir stående, og at det ikke skjer noen endring på tomta.»

STÅR FOR FALL: Kontorbygget i Kaigata 3 ble oppført i 1977 og renovert i 2006. Foto: Einar Dahl/Lokalhistoriewiki

Et mildt sagt usjarmerende kontorbygg og et eldre trehus, «Skattens Hus», står i dag på tomten. Trehuset er forutsatt bevart.