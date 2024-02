Flyselskap vil veie passasjerene

Finnair vil nå hente inn informasjon om passasjerenes vekt, melder Check-in.dk.

Ifølge bransjeavisen vil det finske flyselskapet benytte informasjonen til å skaffe et bedre datagrunnlag for beregning av vekt og balanse på sine flyvninger.

Vektdatainnsamlingen vil foregå nå i februar og i april og mai, ved Helsinki lufthavn.

Passasjerene skal veie både seg selv og sin håndbagasje ved sine respektive gater. Tiltaket omfatter en rekke utvalgte europeiske og interkontinentale avganger, ifølge luftfartsnettstedet.

Anonymt

Det skal forøvrig være frivillig å delta i veiingen. Dataene som samles inn, vil dessuten være anonyme.

– Vi benytter vektdataene for gjennomsnittsberegninger som kreves for trygg flydrift, og de innsamlede dataene er ikke på noen måte knyttet til kundens personopplysninger, understreker Satu Munnukka, leder for bakkehåndtering i Finnair, i en melding.

– Vi registrerer kundens totale vekt og bakgrunnsinformasjon og deres håndbagasje, men vi ber ikke om navn eller bookingnummer, for eksempel, tilføyer Munnukka.

Har gjort det før

Finnair skal ha utført en tilsvarende øvelse for fem år siden, for å ikke benytte de gjennomsnittlige vektenhetene det europeiske byrået for flysikkerhet, EASA, benytter.

EASAs tall viser at mannlige passasjerer i snitt veier 82,5 kilo og kvinnelige passasjerer 67,5 kilo i snitt, og er basert på tall fra helt andre flyplasser – i Athen, Brussel, København, Milano, München og Sofia – ifølge Check-in.dk.

Tallene Finnair henter inn nå, sendes til finske transportmyndigheter og skal brukes til Finnairs vekt- og balanseberegninger frem til 2030.