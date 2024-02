Rekordhøye inntekter for Sats

Sats la nettopp frem fjerdekvartalstall. Selskapet fikk rekordhøye inntekter både for fjerde kvartal og fjoråret som helhet, samt vesentlig forbedret lønnsomhet.

De totale inntektene for fjerde kvartal i fjor endte på 1.227 millioner kroner, en oppgang på 13 prosent sammenlignet med 2022. For året som helhet endte inntektene på 4,734 millioner kroner, en oppgang på 16 prosent sammenlignet med 2022.

Sats tilbake i storform: Gjelden raser ned og utbyttene kan komme 14.02.24 – 2023 er vel det vi kan kalle et normalår, sier konsernsjef Sondre Gravir i Sats. Selskapet melder om rekordinntekter og underskudd er snudd til overskudd. Mens gjelden skal enda litt mer ned, kan det snart bli snakk om utbytter. Vi diskuterer utviklingen og hvordan konkurrentbildet ser ut – når man som treningssenter ikke bare konkurrerer med sofaen, men også nettrening, smartklokker og nye konsepter der du kan trene helt alene på senteret.

- Vi er glade for å rapportere rekordhøye inntekter og betydelig forbedret lønnsomhet i fjerde kvartal og 2023 totalt sett. SATS er nå i en betydelig sterkere finansiell posisjon enn for ett år siden. Dette gjør at vi kan øke investeringene i produkttilbudet til våre medlemmer, som gjør at vi leverer på vår visjon om å gjøre folk sunnere og gladere, sier konsernsjef Sondre Gravir i SATS.

Sats (Mill. kr) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 1.227 1.082 EBITDA 128 12 Resultat før skatt 57 −175 Resultat etter skatt 35 −150

Sats øker medlemsbasen til 731.000 medlemmer, og de trener mer enn noen gang. Det totale antall treningsøkter på Sats økte med 18 prosent i 2023 sammenlignet med 2022. Totalt ble det gjennomført 43 millioner treningsøkter på Sats i fjor.

For en måned siden nedjusterte DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard anbefaling på Sats-aksjen fra kjøp til hold, samtidig som han økte kursmålet fra 14 til 16 kroner før dagens kvartalspresentasjon. Fasit for gårsdagen: 17,8 kroner.

