Det tyske reisebyrået Tui avsluttet 2023 med å høste inn rekordstore inntekter det siste kvartalet. Reiselivsgiganten fikk vekst på tvers av alle segmentene, med en samlet økning på 15 prosent fra samme periode året før.

Til sammen fikk turoperatøren inn 4,3 milliarder euro i løpet av 2023s tre siste måneder, som er å betrakte som første kvartal i regnskapsåret 2024 for Tui. Mens de fikk inn 3,8 milliarder i samme periode i 2022. Selskapet mener at den sterke veksten ble drevet av økt etterspørsel og mer konkurransedyktige priser.

3,5 millioner kunder

Det underliggende driftsresultatet endte på 6 millioner euro, mot et underskudd på 153 millioner tilsvarende periode året før. Som et resultat og basert på nåværende bestillingstrender, gjentar selskapet guidingen for regnskapsåret 2024 om å øke driftsresultatet med minst 25 prosent.

Selskapet holder også fast på målet om å øke inntektene med minst 10 prosent.

I løpet av de tre siste månedene i 2023 tok Tui imot 3,5 millioner kunder, som er 6 prosent flere enn tilsvarende periode året før. Mens den gjennomsnittlige belastningsgrad var på 86 prosent, som var 1 prosentpoeng mer enn året før.

Bestillinger for vinteren 2023/24 ligger ifølge turoperatøren godt foran forrige sesong, med over 8 prosent bookinger. Til dags dato er 87 prosent av vintersesongen solgt. Mens for sommersesongen er 32 prosent av programmet solgt, noe som er relativt vanlig på dette tidspunktet, opplyser selskapet.

Vil vekk fra London-børsen

Tui har siden 2014 vært børsnotert både i Storbritannia og Tyskland. Men tirsdag stemmer aksjonærene over om de skal skrote noteringen i London og bli i Frankfurt.

Forslaget om å bare være notert på én børs, kommer fra en gruppe større aksjonærer. Styret har lyttet til innspillene og støtter ideen.

I forbindelse med at selskapet jobbet med denotering i London, er de også tilsvarende interesserte i å bli en del av MDAX-indeksen i Frankfurt. Den består av 50 store selskaper på den tyske børsen, og aksjene som er der vil automatisk bli handlet av flere internasjonale fond.

Opp 40 prosent på børsen

Som en av stor reiselivsaktør med flyselskap, cruiserederier, hotellkjeder og resorter i flere verdensdeler, merket Tui pandemien godt. Aksjen er de siste fem årene ned 72 prosent, og har falt nesten 30 prosent det seneste året.

Ser man derimot på første kvartal i det nye regnskapsåret, som begynte i oktober, er aksjen opp nesten 39 prosent.

Tirsdag var det også mange analytikere som oppdaterte analysene sine av den tyske turgiganten. Blant annet Morgan Stanley og Citi, som begge har en nøytral-anbefaling. De tror likevel at aksjen vil stige det kommende året, og Morgan Stanley spår at aksjen vil stige til 8,50 euro, det tilsvarer en oppside på 21 prosent. Mens Citi ser en oppside litt over 17 prosent det kommende året.