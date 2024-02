Det amerikanske meglerhuset Jefferies tar opp dekningen av TKO Group, som ble grunnlagt i fjor høst etter sammenslåingen av World Wrestling Entertainment (WWE) og Ultimate Fighting Championship (UFC), skriver CNBC.

Analytiker Randal Konik startet dekningen med å gi selskapet en kjøpsanbefaling med et kursmål på 120 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på 38 prosent fra mandagens sluttkurs.



«Best-in-class»

Konik mener fusjonen mellom de to underholdningsgigantene er en «knockout kombo», og han tror begge grenene vil tjene godt på samarbeidet.

«Med disse eiendelene som nå opererer under samme tak, tror vi de kan generere betydelig vekst på inntektssiden og EBITDA-vekst via rettighetsfornyelser, og synergier inkludert maksimering av inngangsprestasjoner, krysspollinering på tvers av tilhengerbasene, sponsoravtaler og andre kostnadseffektiviteter,» skriver han i analysen.

Analytikeren mener UFC er et «best-in-class» underholdningsalternativ som er godt posisjonert til å generere sterk vekst og marginer. Og kombinert med WWE mener Konik at TKO kan drive frem betydelig vekst på inntektssiden, attraktiv marginutvidelse og selskapet kan oppnå en fri kontantstrøm på mer enn 3,6 milliarder dollar mellom 2023 og 2026, skriver CNBC.

Analytikeren la også merke til at TKO forventer å generere mellom omtrent 50 millioner og 100 millioner dollar i årlige kostnadsbesparelser i løpet av de neste årene, og han forventer at veksten på inntektssiden delvis vil bli drevet av prismessige forbedringer med ny billetteknologi, samt flere sponsoravtaler.



Med dette som bakgrunn forventer Konik at selskapet vil se på mulighetene til å sette i gang et program for tilbakekjøp av aksjer eller en utbytteplan.

Citi mest bull

Jefferies er imidlertid ikke de eneste som er bull på TKO, for Citi kom med en oppdatering i slutten av januar hvor de satte kursmålet på 125 dollar pr. aksje og en kjøpsanbefaling. Det gjør meglerhuset til de som er mest positive til underholdningsgiganten, og det tilsvarer en oppside på 44 prosent i løpet av det neste året.

JP Morgan er ikke like positive, men anbefaler fortsatt investorer å kjøpe aksjen. De har satt kursmålet på 103 dollar pr. aksje, som vil si at de ser for seg en mulig oppgang på 18 prosent fra dagens nivå.

Av de 12 meglerhusene som dekker TKO Group er det bare en som ikke har en kjøpsanbefaling, og det er Cowen. Meglerhuset har en hold-anbefaling og har satt kursmålet på 92 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på nesten 6 prosent.