Milliardær Carl Icahn tar jafs av JetBlue

Investorlegenden Carl Icahn har kjøpt seg opp til en eierandel på 9,91 prosent i JetBlue, skriver The Wall Street Journal. Det sender flyselskapets aksje opp 16,1 prosent i førhandelen på Wall Street.

Nå kan eksentriske Icahn vurdere å be om en plass i styret, viser dokumentene fra kjøpet. Icahn mener flyselskapets aksjer er underpriset, og gir «en attraktiv investeringsmulighet». Den 87 år gamle milliardæren skal ha snakket med ledelsen om en potensiell styreplass.

Mandag denne uken fikk JetBlue ny adm. direktør, nemlig Joanna Geraghty. Flyselskapet har ikke gått i pluss siden før coronapandemien, og på grunn av den dårlig inntjeningen har hun lovet «aggressive tiltak» for å få selskapet tilbake på riktig spor.

Comeback etter shortangrep

Icahn har ligget lavt siden Hindenburg Research gikk til shortangrep på hans selskap, Icahn Enterprises (IEP), i mai 2023. Hindenburg mener IEPs verdier var blåst opp med over 75 prosent, noe de begrunnet i en lang rapport.

IEP-aksjen falt rundt 20 prosent to dager på rad etter avsløringen, og har slitt med å finne fotfeste igjen. Det siste året har aksjekursen stupt med over 60 prosent. IEP hadde en markedsverdi på 18 milliarder våren 2023, som har falt til under 8 milliarder i dag.

87-åringens investering i JetBlue ser ut til å være hans første offentlig kjente investering siden Hindenburg slapp rapporten.

KJEMPER FORTSATT: JetBlue and Spirit Airlines ville slå seg sammen. Det fikk de ikke lov til. Foto: Bloomberg

Oppkjøp i vasken

JetBlue kjempet i halvannet år for å få lov til å kjøpe konkurrenten Spirit Airlines, et oppkjøp de mente ville tillate dem å konkurrere med de største flyselskapene i USA. Konkurransemyndighetene mente imidlertid at det ville svekke konkurransen, og saken gikk til retten.

I januar bestemte den føderale domstolen at oppkjøpet skulle bli stoppet.

– Oppkjøpet vil begrense valgmulighetene og drive opp prisene for reisende over hele landet, sa USAs statsadvokat Merrick Garland.

JetBlue og Spirit Airlines har anket avgjørelsen, men eksperter skal være skeptiske til at anken blir godtatt, skriver The Wall Street Journal.