At Norwegian ville rapportere et overskudd rundt 2,2 milliarder kroner for kalenderåret 2023 ble kommunisert gjennom en positiv profit warning 24. januar, og fasiten viser at flyselskapet tjente 2,23 milliarder kroner i fjor.

Noe mer overraskende er det at flyselskapet klarte å tjene 327,8 millioner kroner på driften i fjerde kvartal, som historisk sammen med første kvartal har gitt flyselskaper hodepine og dundrende underskudd i mange år.

Norwegian (Tall i mill. kr) Konsensus 4.kv./23 Passasjerinntekter 4.539 4.582 TIlleggsinntekter 793 816 Totale inntekter 5.700 5.917 Lønnskostnader 931 1.033 Flydrivstoff 1.802 1.817 Flyplassavgift 631 611

Handlingkostnader 501 510 Vedlikehold 238 177 Andre kostnader 591 600 Totale driftskostnader 4.692 4.719 EBITDAR 1.017 1.199 Leasingkostnader 840 871 Operasjonelt driftsresultat (EBIT) 177 328 Resultat før skatt 27 208 Nettoresultat −36 153 Kilde: Norwegian/FA

Knallsterk margin

Men Norwegian har de seneste årene hatt en sterk disiplin på rutenettet, kostnader og ikke minst prisen på flybillettene.

For hele 2023 leverte Norwegian en rekordhøy driftsmargin, som endte på 9 prosent.

– Jeg er glad for å kunne si at Norwegian i 2023 oppnådde selskapets høyeste driftsresultat noensinne. Vår lojale kundebase fortsatte å vokse, og vi er takknemlige for tilliten de viser oss hver dag. Kolleger på tvers av hele selskapet jobber hele tiden for å sørge for at vi leverer svært godt operasjonelt, og det gjelder alt fra planlegging av nettverk og tjenester til den daglige gjennomføringen på bakken og i luften, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian i en pressemelding.

FORNYER: Norwegian fyller på med Boeing 737 Max-8-fly, og har i tillegg til 18 i flåten ytterligere 50 i bestilling. Foto: Dreamstime

I tillegg til å levere et sterkt resultat for fjerde kvartal, fortsetter kassen å bule. Ved utgangen av året hadde Norwegian en kontantbeholdning på 9,5 milliarder kroner, som beviser at selskapet har klart å redusere kapasiteten og unngå å brenne penger i lavsesong.

Widerøe inkluderes

I januar ble oppkjøpet av Widerøe fullført, og fra første kvartal 2024 vil tallene rapporteres felles. Widerøe opererer en flåte på 48 fly, hovedsakelig turbopropellfly.

Finansiell posisjon etter 2023 (Tall i mill. kr) Konsensus 4.kv./23 Forskjell ...i prosent Eiendeler 30.791 30.550 −241 −0,78 % Egenkapital 6.287 5.773 −514 −8,1 8% Netto rentebærende gjeld 4.637 4.548 −90 −1,93 % Cash og ekvivalenter 9.469 9.478 9 0,09 % Kilde: Norwegian. Deltakere: ABG Sundal Collier, Barclays, Carnegie, Davy, DNB Markets, Nordea, Pareto

– Vi er nå i ferd med å inkludere Widerøe i Norwegian-konsernet. Jeg ser veldig frem til at selskapene skal dra nytte av å utveksle mange tiår med erfaring. Dette vil gjøre oss i stand til å gå ut i markedet med et forbedret og mer helhetlig tilbud til alle kundene våre, sier Karlsen.