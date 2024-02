– Norwegian er middelmådig og Widerøe er et dårlig kjøp

Philippe Sissener er forvalter, og jobber med pappa Jan Petter Sissener. Det betyr ikke automatisk enighet, det er en rekke aksjer de to ikke har vært i nærheten av enige om. Sissener den yngre er i Aksjepodden for å snakke om hvilke aksjer han liker nå, hvilke ting han styrer unna og hvorfor han ikke vil kjøpe Norwegian-aksjen nå, hvorfor han styrer unna eiendom og hvorfor Equinor-aksjen er uinvesterbar for dem.