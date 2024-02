Nordmenn kutter ikke i vinterferien: Virke-direktør om årets reisetrender

16.02.24 Hver femte nordmann planlegger å dra på vinterferie, det er like mange som før. Hva er det som gjør at vi ikke kutter mer i reisebudsjettene når renten har steget og vi strammer inn på alt fra bil- og boligkjøp til annen shopping? Vi får besøk av bransjedirektør for reiseliv i Virke, Audun Pettersen. Han har med en fersk undersøkelse over hvor vi nordmenn drar på ferie og forteller hvordan utviklingen i reiselivsnæringen ser ut om dagen.