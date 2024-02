Bloomberg melder at Torstein Hagen-dominerte Viking Cruises vurderer å hente 500 millioner dollar eller mer før en børsnotering i USA, og Hagens aksjeverdier nærmer seg trolig 60 milliarder kroner igjen – etter at gjelden fikk konkursprising under coronakrakket.

Men siden pandemien har cruise gått som en kule, og høsten 2023 justerte Kapital Hagens verdier opp til over 34 milliarder etter at de var nede i 20 milliarder kroner i 2020.

Den mulige børsnoteringen ble tema på mandagens Børsmorgen, og Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes trakk frem analytikernes prognoser for RCCL, Carnival og NCL Holding.

Cruise-prognoser

– De er enige om at marginene skal opp 5-7 prosentpoeng i 2024/25. Det blir vanskelig for Torstein Hagen å argumentere for noe bedre, og da er spørsmålet hva selskapet er verdt, sa Molnes.

For RCCL er prognosen at nettomarginen skal opp fra 13 prosent i 2023 til 17-18 prosent, mens Carnival og NCL skal opp fra null til 5-7 prosent.

– Det Hagen må gjøre er å lime seg opp til RCCL og si at «vi har de samme kundesegmentene, vi har lykkes, vi har en OK balanse – og vi har ikke store skip», fortsatte Molnes.