Kinas nye passasjerfly, Comac C919, har fløyet utenfor Kinas grenser for første gang etter at flyet gjorde en opptreden på et flyshow i Singapore tirsdag.

I sammenheng med flyshowet ble adm. direktør i flykjempen Airbus, Christian Scherer, intervjuet av CNBC om hva han tenker om flyet.

«Comac C919 vil ikke vekke spesiell oppsikt. Det ser litt ut som en Airbus», skal Scherer ha uttalt, riktignok med et glimt i øyet, skal vi tro CNBC. Han skal videre ha påpekt at flyet ikke er veldig ulikt flyene Airbus og Boeing allerede har på markedet.

Han mener imidlertid at flyet er et legitimt forsøk på å konkurrere med de to dominerende selskapene.

«Markedet er stort nok for konkurranse, og vi ønsker konkurransen velkommen», skal han ha sagt, og lagt til at Airbus «ikke ønsker å stikke hodet i sanden».

Selv om C919 så langt bare er sertifisert av kinesiske myndigheter, er flyet ventet å være en mulig konkurrent til flyene fra Boeing og Airbus, som har hatt duopol på denne typen kommersiell luftfart de siste årene.

Kinas nye passasjerfly

Flytypen C919 er utviklet og bygd av den statseide kinesiske flyprodusenten Comac. Utviklingen startet i 2008, og tre år senere ble flyet satt i produksjon. Den første testflygingen skjedde i 2017, og siden har Comac jobbet med å få på plass kinesisk og internasjonal godkjenning.

Flyet ble sertifisert av Kinas sivile luftfartsadministrasjon i september 2022 og ble satt i kommersiell tjeneste med China Eastern Airlines i mai i fjor.

Comac C919 bruker samme motor som Airbus sitt smale kroppspassasjerfly Airbus A320neo, drevet av CFM International LEAP-motorer.

Selskapet meldte også tirsdag det har inngått en avtale med Kinas Tibet Airlines og fullført en ordre på 40 C919- og 10 ARJ21-jetfly fra den kinesiske flyprodusenten.

ARJ21-jetflyet er et kort- til mellomdistanse-turbofanfly som kan fly kortere avstander og brukes til regionale flyreiser.