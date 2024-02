Etterspørselen etter flyreiser har hentet seg kraftig inn etter pandemien, og tirsdag kveld kunne Singapore Airlines melde om flere rekorder i sin seneste kvartalsrapport.

Inntekter på 5,1 milliarder Singapore-dollar (nærmere 40 milliarder norske kroner) i det regnskapsmessige tredje kvartalet (som endte 31. desember) var rekord. Det samme var driftsresultatet på 2,2 milliarder, samt nettoresultatet på 2,1 milliarder Singapore-dollar, i de ni første månedene av regnskapsåret.

Men det markedet bet seg merke i, var selskapets advarsel om at billettprisene er under press. Aksjen falt mer enn 9 prosent på Singapore-børsen onsdag, i sin svakeste dag siden coronakrakket i mars 2020. Singapore Airlines inntar en mer forsiktig holdning til asiatisk etterspørsel, siden reisevirksomhet i Kina ikke har tatt seg opp igjen i samme grad som ellers i verden.

– Mange flaskehalser

Samtidig sliter Singapore Airlines – som alle flyselskaper – med kostnadsøkninger som henger sammen med flaskehalser i forsyningskjedene.

FLASKEHALSER: For Airbus, der Christian Scherer leder den kommersielle flydivisjonen. Foto: NTB

Fly- og motorprodusentene som måtte kutte kraftig under pandemien sliter nå med å holde tritt med det kraftige oppsvinget i etterspørsel. Eksempelvis er Boeing under etterforskning av luftfartsmyndighetene i USA (FAA) etter veggpanelet som løsnet i luften på et 737 MAX 9-fly tilhørende Alaska Airlines 5. januar i år. Etterforskningen har vist at fire bolter manglet i panelet, og produksjonen av flyet er stanset.

Videre har Airbus igjen utsatt lanseringen av sitt langdistansefly A321XLR fra andre til tredje kvartal.

– Det er mange flaskehalser i forsyningskjeden. Opptrappingen av produksjonen legger press overalt, og det er vår jobb å takle det. Vi har utplassert flere titalls ingeniører innen forsyningskjeden for å løse disse flaskehalsene, sa Christian Scherer – sjef for den kommersielle flydivisjonen i Airbus – ifølge Reuters til pressen tirsdag.

Et resultatvarsel til

Scherer er til stede på Singapore Airshow, den største flymessen i Asia, som går av stabelen denne uken. Resultatvarselet fra Singapore Airlines har lagt en demper på stemningen.

– Det vi så i fjor var oppdemmet etterspørsel, «hevnreiser.» Resultatene ser forbi gjeninnhentingen etter pandemien. Det fundamentale tar over litt, og vi får en normalisering fra den høye veksten vi hadde i fjor, sier direktør Mabel Kwan i Singapore-baserte Alton Aviation Consultancy til Reuters onsdag.

Singapore Airlines-advarselen kommer i dragsuget av mandagens resultatvarsel fra Air New Zealand som ser svakere resultater i de seks månedene frem til og med juni. Bakgrunnen er inflasjonsrisiko, utfordringer med motorvedlikehold og tidlige tegn på svakhet i innenlandsk etterspørsel – samt intens konkurranse på amerikanske ruter.