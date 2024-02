Rundt 2500 kunder med egen hytte svarte på undersøkelsen fra Gudbrandsdal Energi om hvordan strømprisene påvirker dem.

Nesten halvparten, 48,5 prosent, oppgir at høye strømpriser har ført til at de i stor eller svært stor grad bruker hytta mindre.

En av seks – 17 prosent – sier at de har vurdert å selge hytta som en følge av høye strømpriser.

La noen andre bruke den

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl kan forstå at folk syns det blir dyrt å bruke strøm på hytta.

– Samtidig koster hytta fremdeles mye penger når den står ubrukt. Det kan jo koste flere hundre kroner dagen å bare eie en hytte, med lån, avgifter og vedlikehold. Det taksameteret går hele tiden, selv om du ikke bruker strøm til å varme opp, sier hun til NTB.

– Mitt råd er å ikke la hytta stå ubrukt. Lei den heller ut, så får du dekket noen utgifter, sier Sandmæl.

Hvis du bruker fritidsboligen din deler av tiden selv, kan du leie den ut andre deler av året for inntil 10.000 kroner skattefritt.

– Tjener du over 10.000 kroner, må du skatte av 85 prosent av overskridende beløp. Leier du ut hytta i så stor grad at det må anses som utleiehytte, må alle leieinntekter skattes av, sier økonomen.

Hett marked

De fleste hytter står faktisk ubrukt størstedelen av året.

– I motsetning til våre naboland er nok vi nordmenn litt mer eiesyke. Tradisjonelt sett har nordmenn verken leid ut hytta eller boligen sin, sier Sandmæl.

Nå er imidlertid noe på gli.

– Vi ser at med trangere økonomi, er utleiemarkedet blitt mye, mye større for alt fra hytte og hus til bil og snøfreser.

Kategorien «fritidsbolig til leie» på FINN var i fjor mer besøkt enn noensinne, enda utleieprisene hadde økt.

– Lysten på norgesferie har vedvart hos nordmenn, selv om det er litt dyrere enn før. Og utlendinger nyter godt av at kronekursen har svekket seg de siste årene, sier Sandmæl.

Leie eller eie

De siste årene har utgiftene økt for hytteeiere: vedlikehold, kommunale avgifter, eiendomsskatt, avdrag og renter på lån, forsikring, festeavgift og strøm – det meste er blitt dyrere.

Sandmæl anbefaler at folk tenker nøye gjennom om de egentlig trenger å eie en hytte hvis de syns det er for dyrt å bruke den.

– Hva er formålet med hytta? Vi kjøper eller beholder ofte hytta for å ha et familiested som skal gå i arv i generasjoner. Men er det nødvendig? Du kan få mye mer for pengene for eksempel ved å leie eller dra på utenlandsferier på bra hotell for prisen det koster å ha en hytte.

NTB