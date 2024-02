Kjære leser,

mens vinterferien lakker og lir mot slutten for mange, og atter andre begynner på den nå i helgen, har vi i Kapital-redaksjonen satt sammen en artikkelpakke som vi mener vil være relevant lesning for de fleste:

Etter en periode med lavtrykk i hyttemarkedet, og dystre tider for hytteprodusentene , er det antydninger til at skylaget nå sprekker opp. Bransjeaktører ved flere av landets mest populære fjelldestinasjoner melder om fornyet kamp mellom kundene, og enkelte selgere kan igjen glede seg over at ting går over prisantydning.

Og nå bekrefter ferske tall at det er det dyreste segmentet som har klart seg best. Det har, til tross for at det selges færre hytter totalt, vært en økning i salget av hytter til over ti millioner kroner. De går unna så det suser.

Skal du ut i skibakken i helgen, men mangler utstyr? Fortvil ikke: – Dropp raske briller, finn frem retroutstyret i stedet. Slik lyder helgens motetips fra Kapitals livsstilsansvarlig, Nicolai Giil.

Og enten du er hjemme eller på hytta, Giil har også satt sammen en guide til gode vinterferieopplevelser både i byen og på fjellet. Dette er kulturaktivitetene du ikke må gå glipp av.

Vel hjemme foran peisen, anbefaler vi artikkelen om finansakrobat Thomas Øyes PR-kupp. Her kan du lese om Øyes elleville luksusliv, hans forbindelser til fryktede kriminelle nettverk og et av Europas mest avanserte hvitvaskingsmiljøer, samt rådgiverne som får ham til å fremstå som blenda-ren i pressen.

God helg og god lesning!





Vibeke Holth

Redaktør, Kapital