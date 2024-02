Ny avtale for Norse

Det kunngjorde flyselskapet i en pressemelding mandag.

ACMI, også kalt wetleasing, vil si at flyet leies med fullt mannskap og inkluderer vedlikehold og forsikring. Avtalen starter fra og med april 2024, og har en varighet på to måneder med potensial for en lengre avtale.

«Dette samarbeidet markerer begynnelsen på et strategisk partnerskap som tar sikte på å tilby sømløse flyreiseløsninger mellom London og Lagos, Nigeria», står det.



Det er avtalt fire reiser pr. uke, og Norse vil bruke tildelte slots på London Gatwick som er tildelt Air Peace.

– Dette samarbeidet representerer en spennende mulighet for å utnytte vår ekspertise innen charteroperasjoner for å levere en pålitelig og kvalitetsservice til Air Peace og deres kunder, kommenterer adm. direktør og grunnlegger Bjørn Tore Larsen.

Norse-aksjen stiger rundt 2 prosent på Oslo Børs mandag formiddag. De siste tolv månedene har aksjen falt 17 prosent.

Mulig samarbeid i fremtiden

– Mens vi beveger oss inn på det europeiske markedet, er vi trygge på at dette strategiske partnerskapet vil ytterligere posisjonere oss til å overgå forventningene til kundene våre, og tilby dem en overlegen flyopplevelse mens vi fortsetter å optimalisere driften vår for mer innovativ tjenestelevering, sier Air Peace-sjef og styreleder Allen Onyema.

Norse Atlantic og Air Peace vil fortsette å diskutere «potensielle langsiktige partnerskap mellom de to flyselskapene for å utforske muligheter for ytterligere samarbeid og utvidelse i fremtiden», opplyses det.



Air Peace er det ledende flyselskapet i Vest- og Sentral-Afrika, og startet kommersielle flyvninger i 2014. Det nigerianske flyselskapet har en flåte på 30 fly, mot Norse sine 15.

Det relativt ferske flyselskapet, som spesialiserer seg på lavpris langdistanse, hadde sine første flyvninger i juni 2022.