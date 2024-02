Om du har lett etter flyreiser eller hotell på nett før, er sjansen stor for at du har besøkt nettsider som Hotels.com, Trivago eller Expedia.

Alle disse, og flere, eies gjennom amerikanske Expedia Group, som for tiden gjennomgår en større restrukturering. Ett av tiltakene er å kutte 1.500 jobber, tilsvarende 9 prosent av arbeidsstyrken. Det meldte reisegiganten etter børsstenging mandag.

Expedia Group har over 17.000 ansatte i over 50 land, og rundt halvparten jobber i teknologistillinger.

Overraskende sjefsbytte

Selskapet jobber med å «omorganisere ressursene», en prosess som er ventet å koste dem mellom 80 og 100 millioner dollar i år – hovedsakelig knyttet til sluttpakker og kompensasjoner.

Tidligere i februar rapporterte Expedia Group om skuffende feriesalg, og avslørte at de ventet et svakere resultater for inneværende kvartal. I tillegg gjør de et overraskende toppsjefbytte, der bedriftssjef Ariane Gorin tar over for Peter Kern, som har vært adm. direktør siden 2020.

Bedriftsavdelingen har nemlig gjort det sterkere enn den forbrukerrettede virksomheten, melder Bloomberg. Bedriftsavdelingen selger annonser og reiseteknologi til bedrifter, og driver også bookingsider for store merkevarer som Walmart og American Express.

Reiselysten flater ut

2023 var et sterkt år for reisebransjen etter flere år med reiserestriksjoner. Nå merker imidlertid Expedia Group, og konkurrenter som Airbnb og Booking Holdings, en mer moderat vekst i folks reiselyst.

Expedia-aksjen har hentet seg inn nær 200 prosent siden bunnen i mars 2020, da coronapandemien . Siden nyttår er aksjen imidlertid ned 11 prosent.