– Norwegians logo og merkevare er svært godt kjent og verdsatt, og det er vi veldig stolte av. Selv om vi nå fornyer oss, lover vi at kundene våre vil kjenne oss igjen.

FØR: Denne logoen har Norwegian hatt i 20 år. Foto: Iván Kverme

Slik åpner konserndirektør for marked og kundeservice i Norwegian, Christoffer Sundby, nyheten om at flyselskapet nå får ny logo.

– Etter mer enn 20 år er en modernisering på sin plass, og denne gir Norwegian et mer moderne, varmere og tydeligere uttrykk som vil ta oss trygt inn i de neste 20 årene, sier han videre.

Hva logobyttet til koste Norwegian, vil selskapet imidlertid ikke svare på.

ETTER: Den nye visuelle profilen er utarbeidet av Norwegians markedsavdeling sammen med Try Design. Foto: Norwegian

– Vi vil vente til ting skal byttes ut naturlig, slik at det ikke skal påløpe ekstra kostnader. Vi begynner sakte, men sikkert, fra mars, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari til E24.

Årsaken til endringen er et behov for å tilpasse den visuelle profilen til dagens krav og behovsbruk i markedsføringsarbeidet, samt et ønske om å tydeligere vise merkevarens personlighet og egenart, opplyser Norwegian.

Utrullingen skjer ikke over natten, sier kreativ leder i Norwegian, Camilla Aspen.

– Vi starter i digitale kanaler, og vil deretter oppdatere gradvis og strukturert i alle kommunikasjonsflater, kontorer, flyplasser og på selve flyene. Gammelt og nytt kan trygt leve side om side i en periode. I begynnelsen av mars vil den nye profilen og logo for første gang være synlig i våre egne og eksterne medier, sier hun.