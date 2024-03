Ryanair fraktet 11,1 millioner passasjerer i februar 2024, viser tall fra det irske lavprisflyselskapet mandag. Dette er opp fra 10,6 millioner passasjerer i samme måned i fjor og 10,5 millioner i februar 2020 – like før coronapandemien.

Europas største flyselskap målt i antallet passasjerer hadde en gjennomsnittlig kabinfaktor på 92 prosent i måneden som gikk, uendret fra februar 2023.

I januar fraktet Ryanair 12,2 millioner passasjerer, mens kabinfaktoren kom inn på 89 prosent.

Markedet reagerer med et skuldertrekk på tallene, og aksjen er marginalt ned så langt i dagens handel på Dublin-børsen.

Kuttet i guidingen

Mandagens tall kommer etter at flyselskapet i forrige uke måtte ta ned prognosene for sommertrafikken grunnet leveranseproblemer hos Boeing. Passasjerguidingen for neste regnskapsår – som starter i april – ble tatt ned fra 205 til 198–200 millioner.

Dette vil uansett være opp fra rundt 184 millioner passasjerer i inneværende regnskapsår.

Selskapet skulle ha mottatt 57 Boeing Max 8200-fly innen utgangen av april, men Boeing-problemene betyr ifølge selskapet at bare 40 fly vil bli levert innen utgangen av juni.

– Vi forventer at disse seneste Boeing-forsinkelsene, kombinert med at opptil 20 prosent av våre Airbus-konkurrenters A320-flåter i Europa settes på bakken, vil føre til en mer begrenset kapasitet og noe høyere flypriser for europeiske forbrukere sommeren 2024, sa Ryanair-sjef Michael O'Leary sist uke.

Wizz Air-tall også

I likhet med Ryanair har det ungarske lavprisflyselskapet Wizz Air lagt frem trafikktall. Disse viser at selskapet fraktet 4,4 millioner passasjerer i februar, 15,8 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Kabinfaktoren var 90 prosent.

I januar hadde Wizz Air en passasjerøkning på 14,2 prosent til 4,74 millioner passasjerer. Flyene var 82 prosent fulle.

Norwegian og SAS

Norwegian kommer med sine trafikktall for februar førstkommende onsdag, før SAS-tallene kommer dagen etter.

I januar fraktet Norwegian (inklusive Widerøe) 1,38 millioner passasjerer. For Norwegian alene var kabinfaktoren 83,1 prosent, opp 5 prosentpoeng fra januar i fjor.

SAS fraktet 1,5 millioner passasjerer i januar i fjor, 1 prosent flere enn i samme måned i fjor. Kabinfaktoren steg fra 67,5 prosent og landet på 70 prosent.