American Airlines bestiller 85 Boeing-fly

Boeing er i hardt vær etter at et dørpanel løsnet på et flunkende nytt Alaska Airlines-fly i 16.000 fots høyde, og 737 Max 9-flyet måtte nødlande mens passasjerene stirret ut gjennom et gapende hull i flysiden.

I tillegg har selskapet slitt med en rekke forsinkelser i forbindelse med produksjon av nye fly. Scott Kirby, adm. direktør for United Airlines, sa tidligere i år at hans flyselskap har vurdert flåteplaner uten Max 10 på grunn av forsinkelsene.

Nå bestiller American Airlines 85 av Boeings 737 Max 10-fly, i tillegg til 85 Airbus A321neo og 90 Embraer E175-fly, skriver CNBC.

Andre krise på få år

En ekspertrapport som ble kjent forrige uke er svært kritisk til Boeings sikkerhetsprosedyrer. Den sier at kontrollprosessene er mangelfulle og forvirrende og ikke bidrar til en positiv sikkerhetskultur.

Hendelsen med 737 Max-flyet til Alaska Airlines er den andre større krisen for Boeing på få år etter to stygge ulykker med tidligere utgaver av Max-flyene i Etiopia og Indonesia, der til sammen 346 mennesker mistet livet.

Det førte til at alle 737 Max-fly ble satt på bakken i nesten to år mens Boeing jobbet med å ordne opp i problemet. Det resulterte i store tap for mange flyselskaper og stor skade på Boeings omdømme.

Etter hendelsen i januar i år ble alle Max 9-fly satt på bakken i flere uker, og produksjonen er blitt begrenset mens amerikanske tilsynsmyndigheter gjennomgår produksjonsprosessen.

Flere førsteklasseplasser

American Airlines delte også at de planlegger å øke antallet førsteklasseplasser. Flyselskapene opplever høy etterspørsel etter førsteklasse- og andre premiumseter ettersom flere kunder samler poeng med kredittkort og ser ut til å være villige til å betale ekstra for mer plass om bord.