Februar endte positivt sammenlignet med fjoråret for Norse Atlantic. Måneden hadde en kabinfaktor på 72 prosent – en økning på 22 prosentpoeng sammenlignet med året før.

I løpet av februar hadde Norse Atlantic Airways 50.694 passasjerer fordelt på 225 flyvninger, inkludert 30 charterflyvninger. 82 prosent av flyvningene ankom innen 15 minutter etter planlagt ankomsttid, med en fullførelsesrate på 100 prosent.

Trafikken, målt ved inntektsgivende passasjerkilometer (RPK), økte med hele 103 prosent til 350 millioner. Kapasiteten (ASK) var 485 millioner setekilometer, opp 41 prosent fra fjoråret.

Selskapet skriver at dette kommer som et resultat av tidligere justert vinterkapasitet, som har ført til en sterkere belastningsfaktor i februar. Selskapets charterflygninger fortsetter å vokse, med 30 fullførte reiser i løpet av måneden, og ledelsen sier at de ser frem til å starte samarbeidet med Air Peace i april og lansere deres første flyvning mellom Lagos, Nigeria, og London.

– Jeg er også glad for å merke at februar representerte en rekordmåned med hensyn til gjennomsnittlige bestillinger pr. dag, sier Bjorn Tore Larsen, adm. direktør og grunnlegger av Norse Atlantic Airways.