Tapte 1,2 milliarder på driften

SAS har vært gjennom en omfattende redningsprosess som ender med at aksjonærene mister alt og at selskapet blir tatt av børs.

Den siste tiden har det vært en vanvittig trading i aksjen, som var opp hele 560 prosent forrige uke. Torsdag la selskapet frem tall for første kvartal, og gjentar at det blir lite igjen til aksjonærene.

«Vi gjentar forventningen om det bare vil være en beskjeden bedring for usikrede kreditorer, ingen bedring for andre kreditorer, og ingen verdier for eksisterende aksjonærer. Alle ordinære aksjer og noterte hybridobligasjoner vil bli kansellert, innløst og avnotert i forbindelse med redningsprosessen,» skriver selskapet.

Pengene renner ut

SAS har avvikende regnskapsår, slik at første kvartal gjelder fra og med november 2023 til og med januar 2024.

Flyselskapet fikk et resultat før skatt på minus 1,07 milliarder svenske kroner i sitt første kvartal, årets normalt svakeste, sammenlignet med minus 2,45 milliarder samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte med et tap på 1,2 milliarder svenske kroner, mot et tap på 2,6 milliarder året før.

Selskapet fløy 4,85 millioner passasjerer i kvartalet, opp 6,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Kabinfaktoren endte på 71,8 prosent, en oppgang på 2,6 prosentpoeng, mens passasjertrafikk (RPK) var 6.552 millioner setekilometer. Dette bidro til at inntektene økte fra 7,9 milliarder svenske kroner til 8,9 milliarder i år.