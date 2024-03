1,68 millioner passasjerer reiste med SAS i februar 2024, 8 prosent flere enn i samme måned i fjor, viser tall fra flyselskapet torsdag.

Antall passasjerer var 1,55 millioner i februar 2023 og 1,5 millioner i januar i år.

Fullere fly

Flyselskapets totale kapasitet, uttrykt i tilgjengelige setekilometer (ASK), var opp 16,9 prosent. Trafikken, målt ved inntektsgivende passasjerkilometer (RPK), økte samtidig 21,1 prosent.

Kabinfaktoren landet dermed på 73,3 prosent, en økning på 2,5 prosentpoeng fra februar i fjor.

Konsernsjef Anko van der Werff finner mer enn passasjerveksten å glede seg over.

«Driften var stabil, særlig for en vintermåned, med regularitet på 99,2 prosent», sier han i en kommentar.

I januar var den 97,6 prosent.

Lavere yield

Valutajustert yield falt 5,1 prosent, mens valutajustert inntekt pr. tilgjengelige sete (PASK) gikk tilbake 1,3 prosent. Yielden indikerer inntekter pr. fløyet passasjerkilometer.

Yielden eksklusive valutajusteringer falt 6,7 prosent til 1,00 svenske kroner, mens PASK falt 3,0 prosent til 0,73 kroner.

Punktligheten i januar (avganger innenfor 15 minutter av oppsatt rutetid) kom inn på 82,0 prosent, opp fra 69,1 prosent måneden før.

Tall sluppet onsdag viste at Norwegian-gruppen (inklusive Widerøe-passasjerer) fraktet 1,54 millioner passasjerer i februar, opp fra 1,38 millioner i januar. Markedet reagerte med å sende aksjen ned med 1,6 prosent.

Røde tall

SAS la tidligere i dag frem et resultat før skatt på minus 1,07 milliarder svenske kroner i sitt første kvartal (november-januar), årets normalt svakeste, sammenlignet med minus 2,45 milliarder samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte i rødt med 1,2 milliarder svenske kroner, mot et tap på 2,6 milliarder i første kvartal i fjor.

SAS har vært gjennom en omfattende Chapter 11-prosess som ender med at aksjen nulles og selskapet tas av børs. Etter vanvittig trading i aksjen i det siste gjentar selskapet at det blir intet igjen til aksjonærene.

«Vi gjentar forventningen om det bare vil være en beskjeden bedring for usikrede kreditorer, ingen bedring for andre kreditorer og ingen verdier for eksisterende aksjonærer», het det i rapporten.

SAS-aksjen faller over 15 prosent til 4,4 øre i Oslo så langt torsdag, mens den er ned over 20 prosent til 4,3 svenske øre i Stockholm.