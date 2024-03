Marerittflygning ble utløst av setebryter

Flykjempen Boeing har hatt flere uheldige hendelser den siste tiden. Tidlig i januar blåste en del av et Alaska Airlines 737 Max fly like etter avgang fra Portland i Oregon. Denne uken ble det kjent at en tidligere kvalitetskontrollør som ropte varsko om flygigantens interne rutiner ble funnet død, og mandag ble det meldt at et Boeing 787 Dreamliner-fly under flygning plutselig stupte bratt og skadet 50 passasjerer, der 13 av dem måtte legges inn på sykehus.

Flyet, som fløy for LATAM Airlines, var på vei fra Sydney i Australia til Auckland på New Zealand. Ifølge vitner ble flere passasjerer kastet opp i taket på kabinen da flyet plutselig stupte.

Kom borti seteknapp

Ifølge Wall Street Journal var det ikke en alvorlig feil på konstruksjonen av flyet som førte til nesten-styrten, men at et besetningsmedlem kom borti en knapp.

Avisen skriver at besetningsmedlemmet hadde kommet borti en knapp på pilotens sete i forbindelse med matservering i cockpiten, som førte til at en motorisert funksjon i setet dyttet piloten inn i kontrollspakene slik at flyets nese ble vendt ned.

Som følge av hendelsen har Boeing utstedt et notat til flyselskapene som har Dreamlineren i flåten om å inspisere stolene for å se om lokket over knappen som justerer setet sitter fast slik det skal, samt at pilotene burde få opplæring i hvordan de kan stoppe setemekanismen.

«Å lukke den fjærbelastede seterygg-bryteren på et løst eller frigjort vippelokk kan potensielt blokkere vippebryteren, noe som resulterer i utilsiktet setebevegelse», heter det ifølge notatet ifølge Wall Street Journal.

Boeing-aksjen stiger 1,3 prosent fredag.