Cruisenæringen – en viktig samfunnsbygger

Det vil ikke være rom for cruiseturisme i fremtiden dersom aktiviteten ikke ivaretar klima, natur, lokalsamfunn og lokal verdiskapning. Turistene reiser kollektivt når de ankommer destinasjoner langs sjøveien. Når cruiseskipene i tillegg normalt bestiller kaiplass minimum to år i forveien, gir det store muligheter for å regulere trafikken i en bærekraftig retning. Destinasjonene og havnene gjør mye for å sikre at cruiseaktiviteten ikke skal påvirke samfunnet negativt. Vi er også fornøyde med at rederiene responderer positivt til strengere krav.

En lengre sesong reduserer press på lokalsamfunn og legger til rette for helårsarbeidsplasser på land

Arbeidet med å redusere cruisetrafikkens klimaavtrykk pågår for fullt, og vi ser endelig fruktene av investeringer i landstrøm. Det bidrar til reduserte klimagassutslipp og hindrer lokal luftforurensning. I fremtiden vil alle cruiseskip måtte koble seg på landstrøm hvis de skal anløpe norske havner. Det finnes allerede havner som krever dette, selv om det ikke er påbudt ennå.

Det gir også gevinster at havnene forsøker å spre trafikk utover året. Fra å samle cruiseanløpene innenfor et kort tidsvindu, kommer cruiseskipene i dag gjennom hele året. 2023 ble derfor den lengste cruisesesongen noen gang. En lengre sesong reduserer press på lokalsamfunn og legger til rette for helårsarbeidsplasser på land. I tillegg sprer cruisetrafikken seg til flere havner. Cruisetrafikken er en typisk distriktsnæring. Besøkene betyr også mer for det lokale reise- og næringsliv på de mindre stedene.

Norge skal fortsette å stille strenge krav til cruiserederiene. Havner og destinasjoner med stor pågang av cruiseturister, må selv legge begrensninger på aktiviteten. Vi anbefaler at det utarbeides en tålegrenseanalyse. Det skal være et verktøy for å analysere fremtidig dimensjonering og håndtering av cruisetrafikk til et reisemål. Karmsund Havn i Haugesund har for eksempel en øvre begrensning på ett anløp per dag.

Cruiseskip som ikke oppfyller kravene, er ikke velkomne i norske havner. Vi skal ikke være vertskap for miljøverstinger, og havnene bør bruke prising av sine tjenester som verktøy for å unngå dette. Havner og lokalsamfunn har mye å tjene på å ønske cruiseturister velkommen, men det må skje på en bærekraftig måte. Vi er sikre på at cruiserederiene vil ta imot strenge krav som en positiv utfordring, slik at cruisetrafikk kan fortsette å være en samfunnsbygger og kilde til lokal verdiskapning langs kysten de neste årene.

Ingvar M. Mathisen

Styreleder i Norske Havner

Arnt-Einar Litsheim

Fagdirektør i Norske Havner