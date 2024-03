I samtaler om oppkjøp av Saudi-Arabias største flyselskap

Saudi-Arabias statlige investeringsfond (PIF) er i tidlige samtaler om å kjøpe flyselskapet Saudia Airlines som et ledd i satsingen på å gjøre landet til et turistmål, skriver Bloomberg.

Investeringsfondet, som forvalter om lag 925 milliarder dollar eller 9,8 billioner kroner, skal ifølge ikke-navngitte personer som avisen har pratet med planlegge å kjøpe opp flyselskapet allerede neste år.

Bakgrunnen til oppkjøpet skal være å forbedre effektiviteten og lønnsomheten til selskapet, ifølge kildene. Deretter kan flyselskapet privatiseres eller fusjoneres med Riyadh Air, som ble startet opp i mars i fjor for å konkurrere med Emirates og Qatar Airways.

Det er ifølge Bloomberg vanskelig å anslå hvor mye Saudia vil bli verdsatt til. Investeringsfondet har tidligere fått selskaper fra den saudiarabiske regjeringen uten å måtte betale for det.

Saudia har en flåte på over 142 fly, og flyr til rundt 90 destinasjoner. Bloomberg påpeker at samtalene mellom partene fremdeles er på et tidlig stadium, og at oppkjøpsplanene kan bli forsinket eller avbrutt.

Vil bli konkurrent

Saudi-Arabia ønsker å tiltrekke seg 150 millioner turister i året innen 2030 som en del av planene for å diversifisere økonomien og tiltrekke seg mer utenlandsk valuta til den oljeavhengige økonomien, skriver Bloomberg.

Som en del av dette utvikler PIF Riyadhs flyplass med mål om at den skal bli en av verdens største. Fondet har også startet et flyleasing-selskap, et helikopterfirma, og har investert stort i Saudias ingeniørvirksomhet.

Saudi-Arabia ønsker også å konkurrere med større arabiske flyselskaper som Emirates og Qatar Airways for global passasjertrafikk. Riyadh Air ble opprettet av det statlige investeringsfondet som en del av denne satsingen.

Fondet fikk en ekstra eierandel i Aramco tidligere denne måneden og har nå mer enn 900 milliarder dollar i egenkapital, opplyses det.