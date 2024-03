Reisenæringen har de siste årene forsøkt å friskmelde reiseaktiviteten etter coronapandemiens nedstenginger. Til tross for bedre tider og økt reising, reiser nordmenn fortsatt langt mindre sammenlignet med før pandemien.

Det bekrefter også estimerte trafikktall for den kommende påsken, skriver Flysmart24. Ifølge Avinor skal drøyt 82.000 passasjerer reise gjennom landets hovedflyplass, Oslo lufthavn Gardermoen, på årets største reisedag – altså fredag før palmesøndag.

Det er ned over 20.000 passasjerer fra den samme påskedagen i 2019. Differansen kan ifølge bransjeavisen illustreres med 105 stappfulle Boeing 737-fly.

Kommunikasjonssjef på Oslo lufthavn, Monica Iren Fasting, sier det var ventet at trafikken ikke ville komme opp på 2019-nivået. Blant annet landet påsken i midten av april i 2019.

– Det er verdt å merke seg at trafikken i år fordeler seg litt annerledes enn tidligere år, og det er det flere årsaker til. For det første faller påsken tidlig i år, og da er det snøsikkert i fjellet. Det er flere som tar turen ut av landet når påsken faller sent, og skiføret ikke er like godt, sier Fasting til Flysmart 24.

For hele 2023 endte passasjertallene på Avinors flyplasser 10 prosent under 2019-nivået.