– EasyJet forventer å vokse mer enn noe annet europeisk flyselskap denne sommeren.

Det sier adm. direktør Johan Lundgren. Det britiske lavprisflyselskapet anslår en vekst på 8 prosent i sommer i en oppdatering gitt mandag, skriver Bloomberg.

Sommeren er som kjent flyselskapenes desidert travleste periode. Bestillingene for sesongen er sterke, ifølge Lundgren, som peker på at særlig bedriftsreisene har tatt seg opp igjen.

– Utfordrende miljø

Reisenæringen verden over sliter med å finne tilbake til 2019-nivået, det siste året før coronapandemien førte til reisestopp og nedstenginger. EasyJet venter imidlertid å vende tilbake til førpandemiske tall i løpet av 2024 – og potensielt tilbake til 2019-nivået også.

– Det er et utfordrende miljø, men jeg tror absolutt vi vil klare oss bedre enn konkurrentene, sier den svenske toppsjefen.

Lundgren henviser trolig til både flymangel og flytrøbbel, noe som har rammet flere lavprisflyselskaper den siste tiden.

Den irske giganten Ryanair har allerede varslet dyrere billetter takket være at de får færre nye fly fra Boeing enn varslet. Opprinnelig skulle flyprodusenten levere 50 nye fly innen utgangen av juni, men trolig blir bare rundt 40 levert. Det igjen førte til at Ryanair nedjusterte passasjerprognosene for 2024.

Leveranseproblemer

EasyJets flåte består imidlertid kun av Airbus-fly som ikke har blitt rammet av problemer. Lundgren sier han tror leveranseproblemene for nye fly vil vare i opptil tre år til.

For øyeblikket er flyselskapet i samtaler med Airbus om leveranser av nye fly til neste år, skriver Bloomberg.

– Vi har ingen anelse om vi kommer til å få alt til rett tid, sier Lundgren.