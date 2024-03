Bjørn Kjos satser på nytt i luftfarten: – DÈT er spennende det!

Kjos startet som jagerflyger, utdannet seg til advokat og som nærmest ved en tilfeldighet endte opp med å kjøpe et konkursbo. Dette ble starten på et flyeventyr og en merkevarebygging et norsk selskap trolig aldri har sett maken til. Men selv om Norwegian nå er en lønnsom milliardbedrift gikk selskapet nesten konkurs under pandemien, og verdier for mange titalls milliarder ble strøket med et pennestrøk. Kjos selv tapte papirverdier for milliarder, men unngikk svarteper. Kjos forteller om hva som egentlig skjedde da IAG forsøkte å kjøpe Norwegian, hvorfor han har samarbeidet med parhesten Bjørn Kise i 40 år, hvorfor investeringsselskapet deres egentlig het HBK Holding og hvordan han ser på dagens Norwegian, pluss kryptosatsingen NBX. Han forteller også om Lufttransports rolle i oppbyggingen av Norwegian, og ikke minst: hvilke planer han har om selskapet videre. Noen utskeielser får vi også, både om nedfrosset kaffe, hiv-test og jaccuzi på Svalbard i denne ukens episode av Aksjepodden.