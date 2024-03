SAS søker om rekonstruksjon i Sverige, går det frem av en børsmelding onsdag. Åpningen av prosessen er betinget av godkjennelse fra Stockholms tingsrett.

Selskapet understreker at søknaden kun gjelder det børsnoterte morselskapet i SAS-konsernet, SAS AB, og ingen datterselskaper eller selskapet som helhet. Drift og planlagte flyavganger vil ikke bli påvirket, og SAS vil fortsette å tilby sine tjenester som vanlig under rekonstruksjonsprosessen.

Ferdig i juni?

Onsdagens søknad kommer etter at konkursdomstolen i New Yorks sørlige distrikt i forrige uke godkjente redningsplanen . Det var tilbake i juli 2022 – midt under lammende pilotstreiken – at SAS søkte amerikansk konkursbeskyttelse, også kalt for Chapter 11.

Hensikten med å søke om rekonstruksjon i Sverige ble spesifikt behandlet i Chapter 11-planen, og en vellykket svensk rekonstruksjon er en betingelse for at Chapter 11-planen skal tre i kraft. SAS AB skal dermed de neste ukene gjennom en prosess i svenske domstoler, og selskapet skriver onsdag at prosessen forventes sluttført rundt halvårsskiftet 2024.

Les også – Man trader et luftslott

Nye eiere

I oktober i fjor ble det klart at frisk kapital var på plass fra nye eiere.

Totalt var det snakk om en investeringer på 13 milliarder svenske kroner, fordelt på 5,2 milliarder i ny aksjekapital, 7,7 milliarder i konvertible gjeldspapirer og et lån på 5,5 milliarder kroner fra Castlelake.

Den amerikanske investeringsfondet Castlelake er en av de største spillerne i global luftfart, og går inn på eiersiden sammen med Air France-KLM og Lind Invest, i tillegg til den danske stat.

Taper alt

Ifølge amerikanske rettspapirer tror SAS at selskapet vil forlate Chapter 11 med 3,3 milliarder dollar i gjeld, tilsvarende rundt 35 milliarder norske kroner.

SAS skal etter hvert tas av børs og dagens SAS-aksjonærer vil tape alt, i likhet med flere store kreditorer. De fleste av dem hadde godkjent redningsplanen allerede før forrige ukes rettsmøte i New York, med unntak av kreditorgruppen US Trustee.