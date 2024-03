Cruisegigant setter flere nye rekorder

Carnival oppnådde inntekter på 5,4 milliarder dollar i regnskapsmessige første kvartal, rapporterer den britisk-amerikanske cruisegiganten onsdag. Det er rederiets sterkeste topplinje i dette kvartalet noen gang.

«FANTASTISK START»: Ifølge Carnival-sjef Josh Weinstein. Foto: Bloomberg

Kvartalsperioden ble avrundet med februar. I tilsvarende kvartal ett år tidligere var inntektene på 4,4 milliarder dollar. Forventningen nå lå på 5,33 milliarder, ifølge CNBC, som viser til FactSet-konsensus.

Driftsresultatet ble snudd til et overskudd på 276 millioner dollar, fra minus 172 millioner for ett år siden. På bunnlinjen ble det et underskudd på 214 millioner dollar, mot et tap på 693 millioner i regnskapsmessige første kvartal 2023.

Rekordsterk var også bookingen i løpet av første kvartal, drevet av etterspørselen for 2025 og senere, opplyser Carnival, som samtidig har tatt vesentlig høyere priser enn på samme tid i fjor. Rederiet rapporterer om kundeinnskudd på 7,0 milliarder dollar, ny rekord for første kvartal – og hele 1,3 milliarder dollar over den forrige rekorden for perioden.

– Dette har vært en fantastisk start på året. Vi leverte nok et sterkt kvartal, som overgikk guidingen på alle måter, kommenterer konsernsjef Josh Weinstein.

Baltimore-smell

Samtidig estimerer Carnival at brokollapsen i Baltimore denne uken vil kunne svekke både justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) og justert nettoresultat med opp mot 10 millioner dollar – eller 100 millioner kroner – i år.

Ekskludert Baltimore-effektene anslår Carnival et justert ebitda-resultat på 5,63 milliarder dollar i helåret 2024, samt et justert nettoresultat på 1,28 milliarder.

Ebitda-guidingen tilsier en vekst på mer enn 30 prosent fra 2023, og en oppjustering fra guidingen Carnival presenterte før nyttår.

Justert ebitda-resultat i første kvartal endte på 871 millioner dollar, som var mer enn 70 millioner høyere enn det rederiet guidet i desember. Justert nettoresultat i tremånedersperioden var på minus 180 millioner dollar.

Carnival-aksjen er opp rundt 3 prosent i USA-handelen onsdag ettermiddag. Det seneste året er cruisegigantens aksje opp 90 prosent.

I hele 2023 steg aksjen 130 prosent, med gjenåpningen av samfunnet etter coronapandemien, ifølge CNBC.

Carnival-konsernet omfatter 87 skip som seiler under ni ulike merkenavn, inkludert Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Costa Cruises og AIDA Cruises. Gruppen har 120.000 ansatte og mer enn 13 millioner kunder årlig.