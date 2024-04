Dårlig påskevær har gitt færre skader

Hjelpekorpset har hatt mange oppdrag, men langt færre har skader enn vanlig, går det fram av en pressemelding påskeaften. Røde Kors har bistått ved 237 skader rundt omkring i landet. Det siste døgnet har de vært på 33 oppdrag og behandlet 92 skader.

De peker på dårlig vær mange steder og dermed mindre utfart som hovedgrunnen.

– Ruskevær gjør at flere velger å være inne på hytta. Mange tar også kortere turer enn de pleier, og da blir det færre uhell. Vi ser at folk tilpasser turer etter været, og mange viser godt fjellvett, sier Tommy Eriksen i landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps.

Omtrent halvparten av dem som likevel skadd seg, fikk enten brudd eller forstuing. Mange av dem var barn. Deretter følger sår og kuttskader. Verst gikk det ut over skiløpere i Telemark, Rogaland og Møre og Romsdal – stort sett nær populære ski- og hytteområder.

Mens skadetilfellene altså ble færre, ble det flere søksoppdrag enn de siste par årene.

– De to siste årene har det vært fem og seks søksoppdrag gjennom hele påska, mens vi i år så langt har hatt hele 19 søk, sier Eriksen.

Tidligere år har det vært 26 søksoppdrag i gjennomsnitt gjennom hele påskeuka, mens det i toppåret 2008 var hele 64 søke

