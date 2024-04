Ryanair fraktet 13,6 millioner passasjerer i mars 2024, viser tall fra det irske lavprisflyselskapet onsdag. Dette er opp (8 prosent) fra 12,6 millioner passasjerer i samme måned i fjor.

Europas største flyselskap målt i antall passasjerer hadde en gjennomsnittlig kabinfaktor på 93 prosent i måneden som gikk, akkurat som i mars 2023.

I februar fraktet Ryanair 11,1 millioner passasjerer, mens kabinfaktoren kom inn på 92 prosent.

Markedet reagerer med å sende aksjen opp drøye prosenten så langt i dagens handel på Dublin-børsen.

Håper på flere fly

Onsdagens tall kommer uken etter at Ryanair-sjef Michael O'Leary kommenterte utviklingen i Boeing, der David Calhoun har varslet sin avgang innen utgangen av året. Samtidig er Stephanie Pope annonsert som ny sjef for den kommersielle trafikken, en utnevnelse som gjør henne til en av kandidatene til toppjobben.

Det vil imidlertid O'Leary ikke høre snakk om.

– Nei, nei, nei. Vi vil ha henne i Seattle, sa han ifølge Reuters til pressen i Polen der Ryanair har investert i et treningssenter for piloter.

– Boeing er som et stort, tohodet monster. Hvem som driver Boeing i Washington og hvem som håndterer Kongressen, gir jeg blaffen i, fortsatte O'Leary som hele tiden har støttet Calhoun og holdt produksjonsledelsen ansvarlig for leveranseproblemene som har tvunget selskapet til ta ned guidingen for neste regnskapsår – som starter i april.

Med Pope på plass håper Ryanair-sjefen nå på «et par ekstra fly i juni og kanskje noen i juli.»

Selskapet har tidligere anslått at 40 Boeing Max 8200-fly ville bli levert innen utgangen av juni, etter en opprinnelig forventning om 57 fly innen utgangen av april.

Wizz Air-tall også

I likhet med Ryanair har det ungarske lavprisflyselskapet Wizz Air også lagt frem trafikktall. Disse viser at selskapet fraktet 4,8 millioner passasjerer i mars, 12 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Kabinfaktoren var 90,8 prosent.

I februar var passasjerøkningen 15,8 prosent på årsbasis til 4,4 millioner passasjerer. Flyene var 90 prosent fulle.

Norwegian og SAS

Norwegian kommer med sine trafikktall for mars førstkommende fredag, før SAS-tallene kommer mandag.

I februar fraktet Norwegian (inklusive Widerøe) 1,54 millioner passasjerer. For Norwegian alene var kabinfaktoren 86 prosent, opp 2 prosentpoeng fra februar i fjor.

SAS fraktet 1,68 millioner passasjerer i februar i fjor, 8 prosent flere enn i samme måned i fjor. Kabinfaktoren steg fra 70,8 prosent og landet på 72,3 prosent.