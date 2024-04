Norwegian og Widerøe fraktet totalt 1,8 millioner passasjerer i mars, opp fra 1,5 millioner i februar.

«Norwegian-gruppen», som omfatter både Norwegian og Widerøe, la fredag morgen frem trafikktallene for mars. Gruppen fraktet totalt 1,82 millioner passasjerer i perioden, opp fra 1,54 millioner måneden før.

Norwegian fraktet 1,54 millioner passasjerer, opp fra 1,28 millioner i februar og en liten bedring fra 1,50 millioner i mars i fjor. Kabinfaktoren ble 85 prosent, opp fire prosentpoeng fra samme periode året før.

Adm. direktør Geir Karlsen skriver i rapporten at trafikktallene fikk et ekstra løft takket være den tidlige påskeferien, og at det ikke ble noen kanselleringer for selskapets internasjonale flygninger.

April kan bli noe svakere enn normalt, skriver direktøren, ettersom påsken kom så tidlig.

«Bestillingstrendene for sommersesongen begynner å se veldig bra ut, men vi forventer naturligvis en svakere april på grunn av den tidlige påsken i år,» sa Karlsen i meldingen.

Sterkere for Norwegian

Norwegians kapasitet (ASK) ble 2.441 millioner setekilometer, som er opp 4 prosent fra samme periode året før, mens faktisk passasjertrafikk (RPK) ble 2.075 millioner setekilometer.

I mars hadde Norwegian i gjennomsnitt 73 fly i drift, og 99,6 av oppsatte flygninger ble gjennomført.

Punktligheten, som er andelen flyavganger som går innenfor 15 minutter etter planlagt tid, ble 86,7 prosent, opp seks prosentpoeng fra mars i fjor.

Færre passasjerer for Widerøe

I mars falt antall passasjerer som fløy med Widerøe med fire prosent sammenlignet med samme periode i fjor, fra 289.360 til 276.413 passasjerer. Kabinfaktoren økte med 6 prosentpoeng til 70,4 prosent.

Kapasiteten (ASK) ble 155 millioner, ned 7 prosent fra 166 millioner i mars 2023. Faktisk passasjertrafikk (RPK) ble 109 millioner, opp fra 107 millioner året før.