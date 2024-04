RASK VEKST: Torstein Hagen, her ombord i «Viking Orion» under. jomfruturen fra Roma til Barcelona i 2018. Han har investert tungt i havgående luksuscruiseskip og har også fått levert to ekspedisjonscruiseskip. Veksten er finansiert med inntjeningen i elvecruise og økt opplåning. I fjor betalte Viking-gruppen 539 millioner dollar i renter på lån. Foto: Hans Iver Odenrud