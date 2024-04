Fullere fly – lavere yield

2 millioner passasjerer reiste med SAS i mars 2024, 5 prosent flere enn i samme måned i fjor, viser tall fra flyselskapet mandag.

Antall passasjerer var 1,9 millioner i mars 2023 og 1,68 millioner i februar i år.

Flyselskapets totale kapasitet, uttrykt i tilgjengelige setekilometer (ASK), var opp 15,1 prosent. Trafikken, målt ved inntektsgivende passasjerkilometer (RPK), økte samtidig 20,2 prosent.

Fullere fly

Kabinfaktoren landet dermed på 79,1 prosent, opp 3,4 prosentpoeng fra samme måned i fjor. I februar var kabinfaktoren 73,3 prosent, 2,5 prosentpoeng opp fra februar 2023.

Valutajustert yield falt i mars 6,7 prosent fra samme måned i fjor, mens valutajustert inntekt pr. tilgjengelige sete (PASK) gikk tilbake 2,3 prosent. Yielden indikerer inntekter pr. fløyet passasjerkilometer.

Yielden eksklusive valutajusteringer falt 7,0 prosent til 1,00 svenske kroner, mens PASK falt 2,6 prosent til 0,79 svenske kroner.

Overhaling

SAS er midt i en omfattende restrukturering, og som en del av denne prosessen søkte det børsnoterte morselskapet i SAS-konsernet (SAS AB) om rekonstruksjon i Sverige onsdag før påske.

Søknaden kom etter at konkursdomstolen i New Yorks sørlige distrikt uken før godkjente redningsplanen . Det var tilbake i juli 2022 – midt under den lammende pilotstreiken – at SAS søkte amerikansk konkursbeskyttelse, også kalt for Chapter 11.

Hensikten med å søke om rekonstruksjon i Sverige ble spesifikt behandlet i Chapter 11-planen, og en vellykket svensk rekonstruksjon er en betingelse for at Chapter 11-planen skal tre i kraft. Prosessen i svenske domstoler forventes sluttført rundt halvårsskiftet 2024.

Alt går tapt

Ifølge amerikanske rettspapirer tror SAS at selskapet vil forlate Chapter 11 med 3,3 milliarder dollar i gjeld, tilsvarende rundt 35 milliarder norske kroner.

SAS skal etter hvert tas av børs og dagens SAS-aksjonærer vil tape alt, i likhet med flere store kreditorer. De fleste hadde godkjent redningsplanen alt før rettsmøtet i New York, unntatt kreditorgruppen US Trustee.

SAS-aksjen stiger mandag formiddag 2,6 prosent til 2,7 øre i Oslo, men faller 4,7 prosent til 2,6 svenske øre i Stockholm.