Rekyl for Tesla

Tesla-kursen var mandag ettermiddag opp med 4 prosent, delvis fordi Musk-konsernet lovte å vise frem en selvkjørende «robot-drosje» 8. august. Gründeren har imidlertid kommet med lignende løfter flere ganger tidligere, hittil uten å levere varene. I 2015 erklærte han at fullstendig selvkjørende Tesla-biler ville lanseres innen tre år, og i 2016 snakket han om at slike kjøretøy ville være i stand til alene å krysse USA innen utgangen av 2017. I 2019 hevdet han at én million potensielle «robot-drosjer» ville være på veiene i 2020.

Også Take-Two Interactive var i nyhetene. Citigroup oppgraderte spillselskapet til «kjøp», mens kursmålet ble jekket opp fra 170 til 200 dollar. Citi-analytikeren viste til aksjens gode «risk/reward»-forhold, med betydelig oppside, dersom neste utgave av «Grand Theft Auto» blir en suksess. Aksjekursen klatret rundt 2 prosent, til 153 dollar.

Det var for øvrig en del turbulens i luftfartsektoren. Et Southwest Airlines-fly levert av Boeing mistet søndag et motorpanel under en flyving fra Denver til Houston. Kort tid senere meldte det amerikanske luftfarttilsynet at en gransking skal startes. Southwest-kursen steg likevel med nesten 1 prosent, mens Boeings var tilnærmet uendret.

En annet lavkostaktør, Spirit Airlines, fikk et kursløft på 4 prosent. Selskapet er på konkursens rand, og nå skal 260 piloter sparkes og alle leveranser av bestilte Airbus-fly utsettes til 2030/31. Grepene skal bidra til å styrke Spirits tilgang på likvide midler med rundt 340 millioner dollar over to år.

Gull og gullgruver har vært et forhatt investeringsobjekt i en årrekke, men i de seneste månedene har pilene klart pekt oppover. Mandag kostet det edle metallet opptil 2.345 dollar pr. unse, en ny rekord og 17 prosent mer enn for et år siden. Utviklingen har bidratt til at Newmont, verdens største gullprodusent, er blant den seneste ukens vinnere i S&P 500-indeksen, med en opptur på 8 prosent.