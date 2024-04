Kabinansatte i Lufthansa får ønsket lønnsøkning

Enigheten med fagforeningen UFO innebærer en lønnsøkning på 16,5 prosent over 36 måneder for selskapets 19.000 kabinansatte. I tillegg kommer en engangsutbetaling på 3000 euro for å dempe virkningene av inflasjonen.

– Vi kan nå si at vi er svært fornøyd med resultatet, sier UFO-leder Harry Jaeger.

UFOs utgangspunkt i forhandlingene var en lønnsøkning på 15 prosent over 18 måneder, og for en måned siden gikk kabinansatte ut i en dagslang streik som førte til at Lufthansa måtte innstille 1000 flygninger.

For å unngå kaotiske streiker under påsketrafikken ble fagforbundet Verdi fro i forrige måned enig med Lufthansa om en tariffavtale for de bakkeansatte.

(NTB)