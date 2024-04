Etter at Iran gjennomførte mer enn 300 ulike angrep mot Israel natt til søndag, har flyselskapet Qantas måtte foreta endringer i sitt ruteprogram.

Flyselskapet har en direkterute fra Perth i Australia til London som rammes av konflikten.

Frykter angrep

Qantas bruker en Boeing 787 Dreamliner-maskin på strekningen, som blant annet går over iransk luftrom. Ruten er regnet som den fjerde lengste kommersielle flyruten i verden.

Distansen er 14.500 kilometer, og reisetiden er beregnet i overkant av 17 timer.

Men fordi flyselskapet frykter deres fly kan bli mål for iranske og israelske missiler og droner, må Qantas nå fly en annen rute som ansees som trygg. Det øker flydistansen og dermed forbruket av drivstoff.

Ifølge Australian Aviation har det vært kontakt mellom utenriksministeren i Iran og Australia om situasjonen og konsekvensene av konflikten.

Verdens fem lengste flyruter Singapore til New York Singapore Airlines. Distansen er 15.346 km med reisetid på 18 timer og 50 minutter. Singapore til Newark Singapore Airlines. Distansen er 15.342 km med reisetid på 18 timer og 25 minutter. Doha til Auckland Qatar Airlines. Distansen er 14.535 km med reisetid på 17 timer og 35 minutter. Perth til London Qantas. Distansen er 14.498 km med reisetid på 17 timer og 20 minutter. Melbourne til Dallas Qantas. Distansen er 14.484 km med reisetid på 17 timer og 35 minutter. Kilde: Bing Co-pilot

Drivstoffstopp i Singapore

For å ivareta sikkerheten til passasjerer og mannskap, vil Qantas fremover mellomlande i Singapore for å fylle drivstoff, slik at maskinen som brukes på den lange reisen kan nå frem til London.

Men mellomlandingen skaper utfordringer for rutetabellen. Reisetiden blir vesentlig lengre enn normalt. Qantas estimerer at total reisetid kan øke med mellom to og tre timer.

Returflygningen fra London til Perth blir derimot ikke påvirket av konflikten i Midtøsten. Grunnen er at jetstrømmer i atmosfæren gjør at Qantas-maskinen bruker mindre drivstoff, og dermed kan man unngå en mellomlanding, skriver Australian Aviation.

Kan påvirke OL-rute

Qantas har også planlagt to andre langruter fra Australia til Europa i år.

Den ene skal gå fra Perth til Roma med oppstart i oktober, men den andre flys til Paris fra juli, hvor sommer-OL finner sted.

Paris-ruten starter med fire ukentlige avganger. Foreløpig er det ingen endringer i det oppsatte ruteprogrammet, men blir konflikten mellom Iran og Israel langvarig, kan denne ruten også bli rammet, slik London-ruten nå er blitt.