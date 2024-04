Norwegian tapte 763 millioner kroner på driften

Torsdag morgen la Norwegian frem førstekvartalstall som viste et driftsresultat på minus 763 millioner kroner, mot minus 917 millioner kroner i samme periode i fjor. Til sammenligning hadde analytikerkorpset ventet et negativt driftsresultat på 554 millioner kroner.

Resultat før skatt endte på minus 903 millioner kroner, mot 917 millioner kroner i fjor. På forhånd ventet analytikerne et underskudd på 724 millioner kroner.

I kvartalsrapporten skriver Norwegian at bunnlinjen ble tynget med 126 millioner kroner på grunn av negative valutaeffekter.

– Forbedringen fra 2023 er et klart tegn på at tiltakene våre på både inntekts- og kostnadssiden fungerer og tar oss i riktig retning. Videre har vi økt kapasiteten kraftig for sesongen som kommer. Vi gleder oss til å fly passasjerene våre til både nye og eksisterende destinasjoner over hele Europa i sommer, sier konsernsjef Geir Karlsen i en børsmelding.

Mye cash

Norwegians likviditetsposisjon forbedret seg til 10,4 milliarder kroner i kvartalet, til tross for at oppkjøpet av Widerøe er blitt gjennomført.

I første kvartal fløy Norwegian-gruppen til sammen 4,8 millioner passasjerer, hvorav Widerøe sto for 0,8 millioner av disse.

For Norwegian var kapasiteten opp 3 prosent fra i fjor og ned 13 prosent fra forrige kvartal da kapasiteten ble justert for å matche den sesongmessig lavere etterspørselen.



Norwegian (Mill. kr) 1. kv./24 1. kv./23 Driftsinntekter 6.144,4 3.975,0 Driftsresultat −762,6 916,5 Resultat før skatt −903,4 −991,6 Resultat etter skatt −903,5 −992,8 * Førstekvartalstallene i 2024 er inkludert Widerøe

Fyllingsgraden for kvartalet var opp fire prosentpoeng for begge flyselskapene og havnet på henholdsvis 85 og 67 prosent for Norwegian og Widerøe. Vintervær og -stormer skapte tidvis vanskelige forhold for begge selskapene, noe som førte til en punktlighet på 81,1 prosent for Norwegian og 80 prosent for Widerøe.

Skal skape synergier

Norwegian fullførte oppkjøpet av Widerøe den 12. januar i år. Første kvartal i år var også den siste perioden av den forrige FOT-ruteavtalen. 1. april startet de nye avtalene, som innebærer en 50 prosents reduksjon i makspris og seks prosents kapasitetsøkning for Widerøe.

– Sammen med Widerøe-organisasjonen ser vi på hvordan oppkjøpet kan skape et mye bedre tilbud for nye og eksisterende kunder. Dette inkluderer blant annet at vi ser på hvordan vi kan forenkle reisen fra alle deler av Norge og hele veien ut i Europa, sier Karlsen, og fortsetter:

– Vi skal skape synergier sammen, både kommersielt og på drift, og har allerede sett gevinst fra de første tiltakene. Videre ser vi frem til hvordan den nye FOT-ruteavtalen vil påvirke resten av året.



Norwegian-flåten forventes å holde seg stabil på 87 fly inn i høysesongen denne sommeren, mens selskapet forventer at kapasiteten målt i antall setekilometer vil øke med 12 prosent for hele 2024 sammenlignet med fjoråret.

«Bookingtrendene er fortsatt oppmuntrende der mange kunder nå bestiller sommerferien, mens forretningsreisende setter pris på selskapets sterke driftsoperasjoner. Kurven av bestillingenes varighet er forbedret sammenlignet med de to tidligere årene, noe som gir selskapet mer visibilitet i bookingene», skriver Norwegian i kvartalsrapporten.