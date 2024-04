Comeback for Ving

23. september 2019 gikk Vings eiere, Thomas Cook Group, konkurs. Alle Vings fly ble satt på bakken umiddelbart. En måned senere ble de nye eierne presentert. Petter Stordalen gikk sammen med PE-fondene Altor og TDR Capital og spyttet inn 413 millioner kroner for å sikre Vings fremtid.

Så kom Covid-19, og chartermarkedet krasjet.

Nå er det endelig tilbake.

Comeback

352.000 kunder reiste med Ving i fjor, en økning på nesten 30 prosent sammenlignet med 2022.

«Etter Covid-19 pandemien er chartermarkedet tilbake til et normalt nivå, og selskapet er igjen den største aktøren med en andel av markedet på 43 prosent», skriver selskapet i årsrapporten. I 2020 var det kun 120.000 reisende.

FLERE DRO PÅ SYDENTUR: En Airbus A321 fra Vings Sunclass Airlines går inn for landing ved Skiathos i Hellas. Foto: Dreamstime

I 2023 endte omsetningen på rett over 4 milliarder kroner, en oppgang fra 2,6 milliarder året før. Til sammenligning var omsetningen i 2019 på 3,3 milliarder kroner.

– Jeg er stolt over resultatet vårt etter flere år med store utfordringer gjennom pandemien. Vi fløy ikke fra Norge på 16 måneder. Våre ansatte har gjort en fantastisk innsats og til tross for dyrtid er jeg glad at vi nå ser ut til å ha levert et godt resultat i en bransje som fortsatt har delvis store utfordringer, sier Ving-sjef, Marie-Anne Zachrisson, til Finansavisen.

Driftsresultatet økte med hele 54,9 millioner kroner og endte på 84,1 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra driften var 20 millioner kroner, og årsresultatet endte på 87,2 millioner kroner.

Tøffere sommer i vente

Ving Norge er Norges største reisearrangør, og selger pakkereiser og charterflyvninger til det norske markedet.

Til tross for at etterspørselen av feriereiser er tilbake, ser ikke sommeren like lys ut.

«På nåværende tidspunkt ligger salgsutviklingen for sommersesongen ned med rundt 14 prosent sammenlignet med samme tid 2023. Selskapet har derfor tilpasset flyprogrammet noe, og salgsutviklingen er på nivå med salgsmålene», opplyser selskapet.