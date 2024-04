Avinor signerte milliardavtale for byggingen av nye Bodø lufthavn

Kontrakten på nesten 3,3 milliarder kroner går til bygging av ny rullebane, taksebaner og flyoppstillingsplasser.

– Dette er en historisk avtale og den største kontrakten Peab Anlegg i Norge har inngått noensinne, sier adm. direktør Johan Hansson i Peab Anlegg Norge.

Anleggsarbeidene starter umiddelbart, og planlagt ferdigstillelse er i juni 2028.

– Det er svært gledelig at vi i dag kan signere en omforent og endelig kontrakt for anleggsarbeidene for den nye lufthavnen i Bodø, sier Avinor-konsernsjef Abraham Foss.

Avinor inngikk torsdag en avtale med Hent AS om bygging av passasjerterminal.

NTB