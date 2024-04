Lønnen til Hurtigrutens konsernsjef utbetales i euro, som er regnskapsvalutaen Hurtigruten Group benytter. Samlet summerte lønn og andre innberetningspliktige ytelser seg i fjor til 1,7 millioner euro.

Med Norges Banks snittkurs for 2023 ender lønnspakken dermed rett under 19,4 millioner kroner. Det viser notene i årsregnskapet som ble offentliggjort tirsdag.

Skjeldams lønnspakke var mindre i fjor enn i 2022, da den beløp seg til nær 2 millioner euro.

Av notene fremgår det at 766.000 euro klassifisert som «andre kostnader» i fjor inkluderer bostøtte og flyttekostnader for rederisjefen, pluss etterbetalt bonus som gjaldt 2022. Han har bosatt seg i London i forbindelse med at selskapets hovedkontor er flyttet dit.

Den ordinære årslønnen oppgis til 753.000 euro, en økning på 5,9 prosent fra året før.

Ingen 23-bonus

Skjeldam har en årlig bonusplan som er basert på selskapets EBITDA-oppnåelse og viktige prosjektmilepæler. Denne bonusen utbetales etter styrets skjønn.

EBITDA-resultatet ble imidlertid ikke oppnådd i fjor og det vil derfor ikke bli noen bonus for dette året, fremgår det av notene til årsregnskapet.



Hurtigruten fikk et underskudd på 243,3 millioner euro for fjoråret under ett. Til sammen har selskapet et akkumulert tap på 900 millioner euro siden pandemiåret 2020.

Finanskostnadene tilsvarte i fjor nesten 30 prosent av de totale driftsinntektene. Det forklares med henvisning til stigende rentebærende gjeld og høyere effektiv rente.

Har refinansiert

I slutten av februar varslet Hurtigruten at det var oppnådd enighet med långiverne om en refinansiering som ville styrke likviditeten ved å øke opplåningen.

I pakken inngikk nye lån på brutto 205 millioner euro som sammen med utsettelser med rentebetalinger økte gruppens likvide beholdning med 185 millioner euro. Renteforfall på 53 millioner euro plusses på lånene istedenfor å betales kontant frem til og med april.

Refinansieringen omfattet også videreføring av eksisterende lån på til sammen 345, 670 millioner og 50 millioner euro med noen justeringer og tilpasninger.

I fjor økte selskapets finanskostnader med 72 prosent til 190 millioner euro.

Lån fra eierne

Medregnet leasingforpliktelser steg Hurtigruten Groups rentebærende gjeld med 269 millioner euro til vel 1,9 milliarder euro i 2023.

Av dette var 396 millioner euro lån fra aksjonærene anført av det britiske fondet TDR Capital, som i fjor bladde opp 215 millioner euro på toppen av de 180 som var eiernes utlån til selskapet ved utgangen av 2022.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.