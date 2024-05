«Gjelden i Viking Cruises fikk konkursprising under coronakrakket. Nå sikter rederiet mot børs», skrev Finansavisen 18. februar.

Omtrent halvannen måned senere er selskapet klar for sin første handelsdag på børsen i New York under tickeren VIK, ifølge Bloomberg.

Samtidig skriver de at selskapet har i forbindelse med børsnoteringen valgt å utvide kapitalen med 11 millioner aksjer, samtidig som at dagens eiere vil selge 53 millioner aksjer, til en kurs på 24 dollar pr. aksje.

Basert på dagens valutakurs tilsvarer dette 267 kroner pr. aksje, som betyr at rederiet henter inn 2,94 milliarder kroner i frisk kapital, samtidig som at eierne selger aksjer for 14,15 milliarder kroner.



Dette priser rederiet på 100 prosent-basis til 10,4 milliarder dollar, omtrent 116 milliarder norske kroner.

Full kontroll

Torstein Hagen selger derimot ingen av sine aksjer og blir sittende med 52,5 prosent av aksjekapitalen etter emisjonen. Det betyr at hans aksjepost vil være verdt omtrent 61 milliarder kroner.

Han har derimot full kontroll ved at han sitter på 87 prosent av de stemmeberettigede aksjene i selskapet etter emisjonen.



Det amerikanske private equity-selskapet TPG Capital og canadiske CPP vil sitte på 4,5 prosent hver av stemmene.

Av prospektet for kapitalutvidelsen og nedsalget som ble registrert i starten av april, fremgikk det også at Oljefondet har signalisert interesse for å kjøpe aksjer for rundt 100 millioner dollar i plasseringen.