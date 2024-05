Markant økning for Norwegian i april

I april hadde Norwegian 1,9 millioner passasjerer, mens Widerøe hadde noe over 315.000 passasjerer. Totalt var det like over 2,2 millioner som fløy med Norwegian Gruppen i april.

Sammenlignet med fjoråret var det en markant økning på henholdsvis 13 og 28 prosent for Norwegian og Widerøe. Den gang hadde Norwegian 1,7 millioner passasjerer, mens Widerøe hadde 246.000 – totalt 1,95 millioner.

Kapasiteten (ASK) var 3.155 millioner setekilometer, opp 18 prosent fra samme periode i fjor. Faktisk passasjertrafikk (RPK) var 2.533 millioner setekilometer, en økning på 14 prosent fra april 2023. Kabinfaktoren for april var 80,3 prosent, ned tre prosentpoeng, delvis på grunn av den tidlige påsken som i år hovedsakelig falt i mars.

Flyselskapet opererte i gjennomsnitt 81 fly i april, opp fra 73 i mars, for å forberede inn mot sommerprogrammet. Regulariteten ble negativt påvirket i april, i stor grad på grunn av problemene med luftkontrollen i norsk luftrom som ga store forsinkelser i hele Sør-Norge for noen uker siden.

Enhetsinntekten inkludert tilleggsinntekter knyttet til flyvninger er estimert til 0,65 NOK, ned 10 prosent fra samme periode i fjor. I april opererte Norwegian med en regularitet på 98,8 prosent. Punktualiteten, andelen fly som avgår innen 15 minutter etter planlagt tid, var 81,3 prosent, ned to prosentpoeng fra april i fjor.

Nye ruter

April var en måned med nye destinasjoner for Norwegian. Totalt ni nye ruter hadde sin første avgang i april. Sommerprogrammet inkluderer totalt 47 nye ruter.

– Spesielt er vi veldig fornøyde med å levere et forbedret tilbud med økt kapasitet i Danmark, vårt nest største marked. Dansker kan glede seg over totalt 17 nye ruter. I tillegg er tallene for Widerøe for april oppmuntrende, og det er godt å se at det harde arbeidet fra Widerøe-teamet bærer frukter, sier Geir Karlsen, adm. direktør i Norwegian.



For Widerøe økte kapasiteten (ASK) i april til 177 millioner setekilometer, en økning på 13 prosent sammenlignet med april i fjor. Den faktiske passasjertrafikken (RPK) var 113 millioner setekilometer, mens kabinfaktoren var 64,1 prosent, opp 6 prosentpoeng.